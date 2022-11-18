İstiklal Bombacısı, Bir Ay Önce Caddede Keşif Yapıp Görüntüleri Örgüte Göndermiş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının faili Ahlam Albashir, yaklaşık bir ay önce bölgede keşif yapıp, telefonla çektiği video görüntülerini örgüte göndermiş.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının faili Ahlam Albashir, yaklaşık bir ay önce bölgede keşif yapıp, telefonla çektiği video görüntülerini örgüte göndermiş.

İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bombayı olay yerine bırakan Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashir'in yaklaşık bir ay önce İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na doğru yürüdüğü ve bu sırada telefonuyla video kaydı almasına ilişkin yeni görüntülere ulaştı.

Ortaya çıkan yeni görüntüde, 22 Ekim'de saat 18.08 sıralarında İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na doğru yürürken Ahlam Albashir'in elindeki cep telefonuyla video çekimi yaptığı anlaşılıyor. Bu sırada, üzerinde pembe etek ve beyaz başörtüsü bulunan Albashir'in yaptığı çekimleri terör örgütüne ulaştırdığı belirtiliyor.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Azez'de yakalanan 'Hüsam' adlı PKK/YPG'li terörist ile Albashir'in 2017'de tanışıp sevgili olduğunu ve onun sayesinde de örgütle ilk teması kurduğunu söylediği 'Hamedoş' kod adlı terörist Hamed El Ali'nin fotoğraflarını basınla paylaştı.

'Hamedoş' kod adlı terörist Hamed El Ali'nin, Suriye'nin Cerablus kentinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.