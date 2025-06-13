İstihdam Garantili Atölye Programının Sertifika Töreni Gerçekleşti

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen "İstihdam Garantili İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı"nın sertifika töreni yapıldı.

Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ASO-SEM) gerçekleştirilen sertifika törenine, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Denetimli Serbestlik Müdürü Ebru Yıldırım Kocalar ve Ankara Kalkınma Ajansı Kurumsal ve Mali Hizmetler Birim Başkanı Şeref Furkan Ceylan katıldı.

Protokol üyelerinin, kursiyerlerle bire bir görüşmeler yaparak sürece ilişkin deneyimlerini dinlediği programda, eğitmenlerle de sürecinin işleyişi, iş gücü piyasasına entegrasyon olanakları ve istihdam garantisi kapsamında atılacak adımlar değerlendirildi.

Ardından, 2 ayda 240 saat eğitim alan kursiyerlerden programı başarıyla tamamlayanlara kurs bitirme sertifikaları verildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Gökçe, burada yaptığı konuşmada, "Bu kurslar, kadın hükümlülere yalnızca bir meslek kazandırmakla birlikte onların hayata yeniden tutunmalarını sağlayarak bireysel dönüşümün kapılarını aralıyor. Kadınların meslek edinmesi, hem ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına hem de toplumsal hayata aktif katılımlarına olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

Bu programın, denetimli serbestlik uygulamalarının yalnızca bir denetim mekanizması olmadığını, aynı zamanda etkin bir rehabilitasyon modeli olduğunun somut kanıtı olduğunu belirten Gökçe, şunları kaydetti:

"Toplumun dezavantajlı kesimlerine fırsat eşitliği sunmak, bireylerin suça geri dönme riskini azaltarak onları üretken bireyler olarak tekrar topluma kazandırmak, adalet sisteminin olduğu kadar tüm kamu kurumlarının ortak sorumluluğudur. Bugün burada, kurumlar arası güçlü iş birliği sayesinde ortaya çıkan bu başarı hikayesi, toplumsal dönüşümün mümkün ve sürdürülebilir olduğunu bizlere göstermektedir."