Depremin 33. gününde istifa eden Adıyaman Valisi'nden manidar şiir! Bu satırlar çok konuşulur

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek depremin yerle bir ettiği Adıyaman'da Valilik görevinden istifa eden Mahmut Çuhadar, "Adıyaman Deprem" isimli şiir yazdı. İstifası nedeniyle tepki çeken Çuhadar'ın şiirde yer verdiği "Kul Mahmudum bu bir sabır sınavı, Payımıza düştü haysiyet avı, Dört bucağı gezdi iftira devi, Arkasını dönüp gitti şahitler…" ifadeleri dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'da Vali Mahmut Çuhadar, depremin 33. gününde sağlık sorunlarını sebep göstererek istifa etmişti.

"AFFIMI TALEP ETTİM"

Çuhadar istifasını, "Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" sözleriyle duyurmuştu.

DEPREM ŞİİRİ YAZDI

Görevi bırakan Mahmut Çuhadar, bugün sosyal medya hesabından depremde yaşadığı hisleri kaleme aldığı bir şiir paylaştı. İstifası nedeniyle tepki çeken Çuhadar'ın şiirde yer verdiği "Kul Mahmudum bu bir sabır sınavı, Payımıza düştü haysiyet avı, Dört bucağı gezdi iftira devi, Arkasını dönüp gitti şahitler…" ifadeleri dikkat çekti.

Çuhadar'ın 'Adıyaman Depremi' adını verdiği şiiri şöyle;



"Kara gece saat dört on yediydi

Bu vuran suskun arzın hiddetiydi

Ölüm yakın belli hüküm katiydi

Karanlıkta solup gitti ağıtlar

Bu uğultu dünyaya ait değil

Sanki Sur'a üflemişti İsrafil

Göçüklerden can derledi Azrail

Nur gölünde yüzüp gitti şehitler

Babalar ev halkına etten duvardı

Analar kundakta yavrusun sardı

Sıcak evler o an birer mezardı

Kam almadan göçüp gitti yiğitler

Viran oldu Adıyaman depremde

Taze güller soldu arka bahçemde

Yanardağlar lav püskürttü çevremde

Enkazlarla göçüp gitti ahitler

Zelzelede saat durdu meydanda

Zaman dondu o an Adıyaman'da

Feryat figan arşa çıktı her yanda

Yürekleri delip gitti beyitler

Yıkanmadan uğurlandı mevtalar

Olanlara kifayetsiz güfteler

Çaresizce aktı günler haftalar

Yazılmadan uçup gitti kağıtlar

Zaman doldu fayları kırdı toprak

Bu devranı döndüren Cenab-ı Hak

İdrak eyle dünya kısa bir durak

Bu hiçliğe bakıp gitti meyyitler

Kul Mahmudum bu bir sabır sınavı

Payımıza düştü haysiyet avı

Dört bucağı gezdi iftira devi

Arkasını dönüp gitti şahitler."