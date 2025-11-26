İSTETO'dan Elektrik Güvenliği İçin Yeni Proje: Yetkili Elektrik Servisi

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası (İSTETO), tesisatın güvenli çalışmasını sağlamak, ev ve iş yerlerinde elektrik kaynaklı can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla Yetkili Elektrik Servisi (YES) projesini pilot bölge olarak İstanbul'da hayata geçirdi.

İSTETO'nun elektrik teknisyenlerini ve tüketicileri bir araya getiren YES hizmetinde "Arıza-Bakım-Elektrik", "Abonelik ve Talep", "Güvenlik Kameraları Sistemleri", "Uydu-TV Sistemleri", "Kompanzasyon Sistemleri", "GES Kurulum ve Bakım", "Araç Şarj İstasyonu Kurulumu", "Elektrikle İlgili Bilirkişi-Danışmanlık", "Asansör Kurulumu-Arıza Bakım" ve "Avukata Sorun" gibi birçok kategori yer alıyor.

İstanbul'da elektrikle ilgili herhangi bir sorun yaşayan vatandaşlar, "yetkilielektrikservisi.com" adresi üzerinden ihtiyacına göre hizmet talep edebiliyor.

YES kapsamındaki "Elektrik Tesisat Kontrolü (Check-Up)" hizmeti ise talep edenlere ücretsiz veriliyor. Ev ve iş yerlerindeki elektrik tesisatlarının güvenli ve sorunsuz çalışmasını sağlamak için yapılan kontrolde, tesisat adeta check-uptan geçiriliyor.

İSTETO Başkanı Haluk Bozali, AA muhabirine, sektörün en büyük sorununun vatandaşı mağdur eden, merdiven altı olarak tanımlanan yetki belgesiz ve vergi levhasız çalışan kişiler olduğunu söyledi.

Kentte 50-80 bin kişinin elektrik işiyle uğraştığını ancak odaya sadece 2 bin kişinin kayıtlı olduğunu belirten Bozali, vatandaşlar ihtiyaç duyduğunda elektrikçiye ulaşmada zorluk çektiği için YES projesini hazırladıklarını anlattı.

Birkaç yıldır devam eden hazırlıkları tamamlanan projeyi yeni hayata geçirdiklerini aktaran Bozali, "Bu yıl elektrikten kaynaklı can kayıpları çok fazla oldu. Ülke olarak bu olaylar hepimizi üzdü. Bolu'da yangınlar, İzmir ve Diyarbakır'da kazalar oldu. Bu sene direkt elektrik kaynaklı yaklaşık 200'ün üzerinde insanımızı kaybettik." dedi.

Bozali, vatandaşların "yetkilielektrikservisi.com" adresi üzerinden ihtiyaç duyduğu hizmeti seçebileceğini dile getirerek, en yakın elektrik teknisyeninin üniformalı şekilde ve kimlik kartıyla ev veya iş yerine yönlendirildiğini kaydetti.

Nöbetçi elektrikçi hizmeti de verilecek

Talep edilen ücretsiz check-up hizmetinde teknisyenin ev veya iş yerinin elektrik tesisatını kontrol ettiğini belirten Bozali, şöyle devam etti:

"Şu anda mesai saatleri içerisinde hizmet veriyoruz. Sonra bunu daha geliştirerek nöbetçi elektrikçi gibi bir hizmet ağını da devreye sokmak istiyoruz. Elektriğin ne zaman sizi sıkıntıya düşüreceği belli olmadığı için vatandaşlarımıza yardımcı olmayı umut ediyoruz. Özellikle evimizde elektronik eşyalarımız bozulduğunda yetkili servislere gidiyoruz. Ama bunları besleyen ana kaynak olarak elektriğin ne kadar güvenli ve kesintisiz olduğunu, evinize ne kadar elektrik geldiğini hiç hesap etmiyoruz. O yüzden bunların kontrol edilmesi, evimizdeki bütün elektronik eşyaları ve bizlerin canını, malını koruyacak elektrik tesisatının elden geçirilmesi lazım. Bu nedenle check-up konusunda vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet sağlıyoruz."

Bozali, projenin İstanbul'dan sonra Türkiye geneline yayılmasını hedeflediklerini vurgulayarak, vatandaşlara garantili ve kaliteli hizmet sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Kamu spotu hazırlandı

Vatandaşların bu uygulamadan faydalanabilmeleri için hazırladıkları kamu spotunun da televizyonlarda gösterileceğini bildiren Bozali, "Vatandaşların bu uygulamayı bilmelerini sağlamak istiyoruz. Kamu kuruluşu olduğumuz için burada yapacağımız hizmetler garanti içerisinde. O yüzden vatandaşlarımızın bu ayrıcalığı yaşamalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Amaçlarının elektrik kaynaklı kazaları azaltmak hem de vatandaşların evlerine gelen tesisatçının kim olduğunu bilmesini sağlamak olduğunu dile getiren Bozali, sistem üzerinden hizmeti üstlenen kişiyi takip ettiklerini, işlem sonunda vatandaşa ulaşılarak memnuniyetin ölçüldüğünü kaydetti.