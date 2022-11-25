İstanbullular dikkat! Saat 15.00 itibarıyla Taksim ve Şişhane metro durakları işletmeye kapatıldı
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Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, saat 15.00 itibarıyla Şişhane ve Taksim istasyonlarında metronun durmayacağını açıkladı. Ayrıca F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da işletmeye kapalı olacak.
İBB, İstanbul Valiliği kararıyla saat 15.00'ten sonra M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.
2 DURAK VE FÜNİKÜLER HATTI KAPALI OLACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması şu şekilde: "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır."
Yapılan paylaşım şu şekilde: