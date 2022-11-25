İstanbullular dikkat! Saat 15.00 itibarıyla Taksim ve Şişhane metro durakları işletmeye kapatıldı

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, saat 15.00 itibarıyla Şişhane ve Taksim istasyonlarında metronun durmayacağını açıkladı. Ayrıca F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da işletmeye kapalı olacak.