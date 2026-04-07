İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler

İstanbul Beşiktaş’ta, İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu bina önünde silah sesleri duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay kısa sürede çatışmaya dönüşürken, güvenlik güçleri geniş çaplı önlem aldı.

SALDIRGANLARDAN 2'Sİ ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul Emniyeti’nden alınan bilgilere göre, çatışmada şüphelilerden 2’si öldürüldü, 1’i ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çatışma sırasında 2 polis memurunun da yaralandığı aktarıldı.

ÇATIŞMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından bölgede başka saldırganların bulunma ihtimaline karşı güvenlik önlemleri artırılırken, çatışma anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

YARALI KOMİSERİN DURUMU İYİ

Henüz saldırının nereye olduğu, hedefin ne olduğu, saldırganların kim olduğu netlik kazanmadı. Yaralı komiserin durumu ağır olmamakla birlikte hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise konuya ilişkin, "İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.