İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler

İstanbul Beşiktaş’ta, İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu bina önünde silah sesleri duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İstanbul Emniyeti, olayda 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çatışma sırasında 2 polis memuru yaralanırken, olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

İstanbul Beşiktaş’ta, İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu bina önünde silah sesleri duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay kısa sürede çatışmaya dönüşürken, güvenlik güçleri geniş çaplı önlem aldı.

SALDIRGANLARDAN 2'Sİ ÖLDÜRÜLDÜ 

İstanbul Emniyeti’nden alınan bilgilere göre, çatışmada şüphelilerden 2’si öldürüldü, 1’i ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çatışma sırasında 2 polis memurunun da yaralandığı aktarıldı.

ÇATIŞMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI 

Olayın ardından bölgede başka saldırganların bulunma ihtimaline karşı güvenlik önlemleri artırılırken, çatışma anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

YARALI KOMİSERİN DURUMU İYİ 

Henüz saldırının nereye olduğu, hedefin ne olduğu, saldırganların kim olduğu netlik kazanmadı. Yaralı komiserin durumu ağır olmamakla birlikte hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise konuya ilişkin, "İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

İsrail Konsolosluğu'ndaki çatışmayla ilgili Bakan'dan jet talimat
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu

ABD ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıömer sağınç:

İsrail Konsolosluğuna girmeye çalışan 3 terörist öldürüldü

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak

Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor

“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Gerçek bambaşka çıktı
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu

“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti! Alınan kendisi oldu
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak

Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak
Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!

Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı

Tarih belli, İstanbul'a kış geri geliyor