İstanbul'da özel bir hastaneyle ilgili vahim iddia: Aile inceleme talep etti

İstanbul’da özel hastanede tedavi gören bir hastanın yaşamını yitirmesinin ardından aile, taburculuk ve yoğun bakım sürecine ilişkin ihmaller olduğu iddiasıyla inceleme talep etti.

İstanbul’da özel bir hastanede tedavi gören hastanın yaşamını yitirmesinin ardından, tedavi sürecine ilişkin iddialar ailesi tarafından kamuoyuna taşındı. Aile, sürecin farklı aşamalarına dair soru işaretleri bulunduğunu belirterek yetkili mercilere başvurulmasını talep etti.

Ailenin beyanına göre, hasta 4 Mart tarihinde Altunizade’de bulunan özel bir hastaneden taburcu edildi. Ancak aynı gün içerisinde sağlık durumunun ağırlaştığı ve bilinç kaybı yaşadığı ifade edildi. Farklı sağlık kuruluşlarında yapılan değerlendirmelerde, bazı hayati değerlerin yüksek olduğunun kendilerine bildirildiği öne sürüldü.

Bu gelişmelerin ardından hastanın 5 Mart’ta yeniden aynı hastanenin yoğun bakım servisine yatırıldığı, ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Aile, özellikle taburculuk sürecinde kritik tıbbi değerlerin değerlendirilip değerlendirilmediği ve yoğun bakım sürecinin yönetimine ilişkin soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi.

Öte yandan defin işlemleri sırasında Karacaahmet Mezarlığı’nda yaşanan bir durum da açıklamada yer aldı. Aile, cenaze hazırlıkları sırasında kateter giriş bölgesinden uzun süre devam eden kanama meydana geldiğini ve bu durumun işlemleri aksattığını ifade etti.

Aile tarafından yapılan açıklamada; taburculuk sürecinin uygunluğu, yoğun bakım sürecinin yönetimi ve vefat sonrası cenaze hazırlık işlemlerine ilişkin inceleme yapılması talep edildi.

İddialara ilişkin olarak ilgili hastane yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başvuru sürecinin başlatılmasının beklendiği bildirildi. 

