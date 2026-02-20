Haberler

TEM'de lastiği patlayan TIR'a çarpan TIR devrildi: İstanbul yönü ulaşıma açıldı

Güncelleme:
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen TIR kazası nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul yönü, ekiplerin çalışmasının ardından 3,5 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Ardacan UZUN/KÖRFEZ (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
