TEM'de lastiği patlayan TIR'a çarpan TIR devrildi: İstanbul yönü ulaşıma açıldı
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen TIR kazası nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul yönü, ekiplerin çalışmasının ardından 3,5 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
İSTANBUL YÖNÜ ULAŞIMA AÇILDI
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 2 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul yönü, ekiplerin çalışmasının ardından 3,5 saat sonra ulaşıma açıldı.
Ardacan UZUN/KÖRFEZ (Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı