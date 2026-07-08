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Meteorolojiden İstanbul ve Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı

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Meteoroloji, İstanbul'un Avrupa Yakası ve Trakya için yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı tedbirli olması istendi.

Meteoroloji, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Trakya için yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın kuzeybatı kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanağın, Trakya ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
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