Haberler

İstanbul ve Muğla'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul ve Muğla'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyonda 19 şüpheliden 9'u yakalandı, dijital materyallere el konuldu. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İSTANBUL ve Muğla'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 19 şüpheliden 9'u yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile çeşitli kurumlardan elde edilen deliller doğrultusunda, 'pusulabet.com' isimli internet sitesi ve uzantıları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi. Bunun üzerine 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gece yarısı Kiev'e füze yağdı! 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Gece yarısı başkente füze yağmuru
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşına jest yaptı ama... Koca ülkenin kaderinin değiştiği o an

Arkadaşına jest yaptı ama... Koca ülkenin kaderinin değiştiği o an
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor

Kuyumcularda sessiz devrim! Herkes bunu konuşuyor
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

30 yıldır güvenle topladığı mantar bu kez yoğun bakımlık etti

Direkten döndü! 30 yıllık tutkusu yüzünden canından oluyordu
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı

Bakanlığı harekete geçiren görüntü!
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum

Sakinleştirmeye çalıştığı oğlunun katili oldu