İstanbul ve Muğla'da yasa dışı bahis operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL ve Muğla'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Cezaevinde bulunan 2 kişinin ise soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile çeşitli kurumlardan elde edilen deliller doğrultusunda, 'pusulabet.com' isimli internet sitesi ve uzantıları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi. Bunun üzerine 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından İstanbul ve Muğla'da 6 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Öte yandan cezaevinde tutuklu bulunan 2 kişinin ise soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı