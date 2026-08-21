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İzmir'de 'Forza' ve 'Yalı' Taraftar Gruplarına Organize Suç Operasyonu: 28 Gözaltı

İzmir'de 'Forza' ve 'Yalı' Taraftar Gruplarına Organize Suç Operasyonu: 28 Gözaltı
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İZMİR merkezli 4 ilde, 'Forza' ve 'Yalı' taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren 2 organize suç yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR merkezli 4 ilde, 'Forza' ve 'Yalı' taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren 2 organize suç yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 'Forza' ve 'Yalı' taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren 2 organize suç yapılanması deşifre edildi. 19 Eylül 2025 tarihinde Emircan Övüç'ün ateşli silahla öldürülmesinin ardından derinleştirilen soruşturmada, 2 grup arasında yaklaşık 8 aylık süreçte 8 ayrı şiddet eylemi gerçekleştirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında 59 örgüt mensubu tespit edilirken, bunlardan 27'sinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Diğer 32 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli yakalanırken, örgüt yöneticilerinin de gözaltına alındığı belirtildi. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise silah, mühimmat, uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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