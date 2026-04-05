Haberler

İstanbul ve İzmir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

İstanbul ve İzmir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul ve İzmir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. Ekiplerin 3 ay süren takibi sonrası yapılan baskında, fuhşa zorlanan 6 kadın kurtarıldı.

İstanbul ve İzmir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı müstehcen içerikler yer alan internet siteleri aracılığıyla Türk ve yabancı uyruklu kadınların ev ve otellerde fuhşa zorlandıkları yönündeki ihbar üzerine çalışma yapıldı.

Ekiplerin yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda Bakırköy, Fatih, Eyüpsultan, Maltepe, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Beyoğlu ilçeleri ile İzmir'de olmak üzere toplam 23 adrese 31 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen biri yabancı uyruklu 6 kadın kurtarıldı.

Adreslerde 20 cep telefonu, 30 SIM kart, 51 bin 150 lira ve mağdur kadınların isimlerinin yazılı olduğu 2 ajanda ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul genelinde fuhuşla mücadele doğrultusunda gelen ihbarlara istinaden Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından projeli bir soruşturma yürütüldüğü belirtilmiş, İstanbul'da fuhuş yapılan 7 evi işleten 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

