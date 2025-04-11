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İstanbul ve Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Milyon Sentetik Hap Ele Geçirildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucu imalatı ile ticaretine yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 7 milyon 150 bin adet sentetik hap ile 11 şüpheli tutuklandı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik birçok adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 7 milyon 150 bin sentetik hap ele geçirilirken, 11 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Yaklaşık 6 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda; 8 Nisan 2025 tarihinde Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 2 imalathane ile birlikte Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Kartal ve Diyarbakır'da toplam 12 adrese ve 4 araca eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda, 7 milyon 150 bin adet sentetik ecza, 1 milyon adet boş sentetik ecza kapsülü, 2 ton 680 kilogram sentetik ecza hap üretiminde kullanılan kimyasal madde, yaklaşık 1 ton uyuşturucu yapımında kullanılabilecek hammadde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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