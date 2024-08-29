İstanbul Valisi Metrobüs Kazası Yaralılarını Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de sabah saatlerinden yaşanan metrobüs kazasında yaralanan ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden 11 kişiyi ziyaret etti. Vali Gül'e Bakırköy Kaymakamı Recai Kartal ve hastane yöneticileri de eşlik etti. İstanbul Valisi Gül, ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'BAKIRKÖY'DE 11 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR'

Yaralıları ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, 'Bu sabahki metrobüs kazasında şu an itibariyle toplam 49 vatandaşımız etkilendi. Bunlardan 1 kişi maalesef vefat etti. 2'si ağır yaralı olmak üzere 45 hastamızdan da ayakta tedavi olanlar var hafif yaralı olanlar var. Rakamın değişme sebebi şu, kendi imkanlarıyla hastaneye hemşehrilerimiz oluyor. Dolayısıyla yarası hafif olup kendi imkanlarıyla hastaneye gidenleri rakamları revize ederek tekrar sizlere açıklıyoruz. Biraz önce hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Bu hastaneye 11 hemşehrimiz geldi 4 tanesi yatarak tedavi oluyor, diğerleri ayakta tedavi oluyor. Hepimize geçmiş olsun' dedi.

'EKİPLERİMİZ İLK ANDAN İTİBAREN GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPTI'

Gül, 'Süreçle ilgili olarak başsavcılığımız zaten soruşturma başlattı. Adli ve idari süreçler devam ediyor. Allah beterinden saklasın. Sağlık ekiplerimiz ve kurtarma ekiplerimiz ilk andan itibaren gerekli müdahaleyi yaptılar. Biz de şimdi diğer hastanedeki hemşehrilerimizi ziyaret edeceğiz. Kazanın nedeni bundan sonraki adli ve idari soruşturmanın neticesinde ortaya çıkacak. Sizlerin de gördüğü gibi 2 metrobüs ve görüntülerde 1 beyaz araç var. Beyaz araçtan dolayı birbirlerine çarpıyorlar. Beyaz araç neden orada, metrobüs hızını neden düşürmedi ve benzeri konular ileriki safhalarda belli olacak. Biz şu an yaralı olan hemşehrilerimizin tedavi olmaları ve onların ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz' diye konuştu.