Haberler

İstanbul Valisi Gül, Maltepe'deki 7 katlı binanın yaralılarını hastanede ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valisi Gül, Maltepe'deki 7 katlı binanın yaralılarını hastanede ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de kısmi çöken 7 katlı binadan çıkarılan yaralıları, tedavi gördükleri Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Gül, doktorlardan bilgi aldı, yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de bazı katları çöken 7 katlı binanın enkazından çıkarılan yaralıları, hastanede ziyaret etti.

Vali Gül, Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana gelen kısmi çökme sonucu yaralanan vatandaşların tedavi gördüğü Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne geldi.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi alan Gül, vatandaşlara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek

Trump'tan dünyayı ilgilendiren açıklama! Her şeyin fiyatı düşecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

SPK, 21 kişi için beklenen adımı attı
Sapanca'da kahreden ölüm! Devrilen minibüsünün hasarına bakarken TIR çarptı

Devrilen minibüsten sağ çıktı, hasara bakarken TIR çarptı
Engelli çocuklara şifa bahanesiyle 4 yıl işkence yaptı

4 yıl süren sessiz kabus! Video internete düşünce polis düğmeye bastı
TBMM'de Yusuf Beyazıt Başkan Vekilliğine, Mehmet Taytak İdare Amirliğine seçildi

TBMM'de seçim günü! Birçok isme yeni görev
Trump: Türkiye Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bence bu harika

Trump'tan Mekke İttifakı'na tam destek
Can Yaman yine imaj değiştirdi! Sakallarını kesince bambaşka biri oldu

Sakallar gitti, bambaşka biri geldi
Estetik ameliyat sonrası kahreden ölüm! Acılı babadan özel hastane hakkında skandal iddia

Estetik sonrası kahreden ölüm! Özel hastane hakkında skandal iddia