İstanbul Valisi Gül'den Sosyal Medyada Linç Kültürüne Tepki

İstanbul Valisi Gül'den Sosyal Medyada Linç Kültürüne Tepki
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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden suç teşhirinin toplumsal vicdanı yaraladığını ve kamu düzenini zedelediğini belirtti. Gül, suçlulara cezanın devlet tarafından verilmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek, kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukuki ve vicdani sorumluluk doğurur. Suç işleyene cezayı devlet verir." ifadesini kullandı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un yaklaşık 16 milyon nüfusuyla Birleşmiş Milletler'e üye 130'dan fazla ülkeden daha büyük bir metropol olduğunu belirtti.

Böylesine büyük ve hareketli bir şehirde zaman zaman münferit suçların yaşanabileceğini ifade eden Gül, önemli olanın, bu suçların önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve bir olay yaşandığında ilgili kurumların derhal harekete geçerek gerekeni yapması olduğunu vurguladı.

Gül, sosyal medyaya yansıyan ya da yansımamış olsun hemşehrilerin huzurunu bozan herkese karşı güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz görev başında olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek, kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukuki ve vicdani sorumluluk doğurur. Suç işleyene cezayı devlet verir. Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır. Devlet sosyal medyadan yönetilmez. Güvenlik, adalet ve kamu düzeni, kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar eliyle sağlanır. Toplumsal huzuru korumak hepimizin ortak görevidir. Sağduyu, sorumluluk ve hukuk devleti bilinciyle hareket etmek zorundayız."

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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