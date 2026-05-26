Vali Gül, Şehitlikleri Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı arifesinde ziyaret ettiği Edirnekapı Şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği'nde dua etti.

Vali Gül, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel'le beraber Edirnekapı Şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kara şehitliğiyle başlayan ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Zeytinburnu Müftüsü Mehmet Münip Şallıoğlu tarafından dua edildi.

Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Gül, bayram arifesinde olduklarını, bütün bayramlarda olduğu gibi vatandaşların en yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi.

Böyle bir inançları olduğunu söyleyen Gül, "Bizler de kamu görevlileri olarak İstanbul'umuzda şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ediyoruz. Mesai arkadaşlarımızla birlikte şehitlerimizin milletimizin en yakınları olduğunu her defasında tekrarlıyoruz. Bizler de Kurban Bayramı arifesinde en yakınlarımızın mezar ziyaretleriyle başlıyoruz. Bu vatan için toprağa düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gül, açıklamanın ardından kabirlere karanfil bırakıp dua etti.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
