Haberler

İstanbul Valisi Gül'den Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı paylaştı.

Vali Gül, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin önde gelen tarihçilerinden, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli çalışmaları ve ilim hayatına sunduğu önemli katkılarla daima minnetle yad edeceğimiz hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Dünya Kupası Elemeleri öncesi şok! Milli yıldızımız bıçak altına yattı
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

5 yıl sonra gelen haberle yıkıldı
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi

Gazze'de bir ilk! Görüntü bugünden
Murat Övüç yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar

Yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar
Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Dünya Kupası Elemeleri öncesi şok! Milli yıldızımız bıçak altına yattı
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan ünlü gazeteci gözyaşlarına boğuldu
Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia'nın cezası belli oldu

Annesi ve anneannesini 110 parçaya ayıran Rabia'nın cezası belli oldu