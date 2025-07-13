15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehit Aileleri ve Gazilere Onur Programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'ncu yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliliğinde, 15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler onuruna bir program düzenlendi. Vali Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, dirayeti, milletimizin feraseti, duası, daha önemlisi Allah'ın takdiri. Allah istemezse hiçbir şey olmaz ama Allah takdir etti, bu millet bu devleti uçurumun kenarından aldı" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'ncu yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerin onuruna yemek programı düzenlendi. Programa çok sayıda şehit yakını ve gaziler katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İstanbul Valisi Gül, programa katılan misafirlerle selamlaşarak fotoğraf çekildi. Programda açılış konuşmasını yapan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Dünyanın hiçbir yerinde elinde hiçbir silah olmaksızın tankların, topun üzerine göğsünü açarak giden bir millet bulamazsınız. Kimdir bu millet? Türk milletidir. Gerçekten bu milletin bir ferdi olmak bizim için de bir şanstır bir onurdur. İnşallah ecdadın bize miras değil emanet olarak bıraktığı bu toprakları, biz de gelecek kuşaklara en güzel şekilde ülkemizi, devletimizi geliştirerek, güçlendirerek, bu emaneti bizden sonraki kuşaklara teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BU MİLLET BU DEVLETİ UÇURUMUN KENARINDAN ALDI'

İstanbul Valisi Davut Gül,"15 Temmuz'u, sadece bir demokrasiye müdahale ya da sadece Türk Silalı Kuvvetleri'nin içine sızmış bir grubun bir darbe girişimi olarak değerlendiremeyiz. 15 Temmuz bir Türkiye'yi işgalle karşı karşıya getirme operasyonun bir parçasıydı. Belki 9 sene önce bunu çok rahat söyleyemeyenler olabilirdi ama dünyadaki gelişmeleri gördüğümüzde, hele hele yakın coğrafyamızdaki gelişmeleri gördüğümüzde taşların yerine oturduğunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, dirayeti, milletimizin feraseti, duası, daha önemlisi Allah'ın takdiri. Allah istemezse hiçbir şey olmaz ama Allah takdir etti, bu millet bu devleti uçurumun kenarından aldı" şeklinde konuştu.