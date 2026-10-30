Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'da incelemelerde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'da incelemelerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, selden etkilenen Sarıyer ilçesinin Ayazağa Mahallesi'nde yürütülen temizlik, hasar tespit ve yıkım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, selden etkilenen Sarıyer ilçesinin Ayazağa Mahallesi'nde yürütülen temizlik, hasar tespit ve yıkım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gül'ün Ayazağa'da bulunan AFAD Afet Koordinasyon Merkezi Tırını ziyaret ederek yürütülen temizlik, hasar tespit ve yıkım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Paylaşımda, bölgede incelemelerde bulunan Vali Gül'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Geçmiş olsun" dileklerini vatandaşlara ileterek taleplerini dinlediği bildirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken temas: Aliyev'in yokluğunda Bayramov'u kabul etti

Aliyev'in katılmadığı zirvede dikkat çeken görüşme
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı

İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt

Sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
Öksürük şikayetiyle gitti, hayatını kaybetti! 5 çocuk annesinin acı sonu

Öksürük için gitti, hayatını kaybetti! 5 çocuk annesinin acı sonu
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gidişine en çok onlar mutlu oldu

İsmail Kartal'ın gidişine en çok onlar mutlu oldu
Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü

Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü
Kim Jong-un dünyaya gözdağı verdi! Yeni silahlarını ilk kez sergiledi

Bu bir ilk! Dünyaya resmen meydan okudu