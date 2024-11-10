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İstanbul Valisi Gül, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti

İstanbul Valisi Gül, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti
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İstanbul Valisi Davut Gül, 86 yıl önce ebediyete intikal eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, 86 yıl önce ebediyete intikal eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti.

Vali Gül'ün sarayın harem bölümündeki 71 numaralı odaya gerçekleştirdiği ziyarette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yer aldı.

Vali Gül ve beraberindekiler, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu Türk bayrağı serili yatağının üzerine çiçek buketi bıraktı.

Bu arada, Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için mevlit programı yapıldı.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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