İstanbul'da evsiz vatandaşlar uygun tesislerde misafir ediliyor

İstanbul Valisi Davut Gül, hava sıcaklıklarının düştüğü bu günlerde evsiz vatandaşların uygun tesislerde misafir edildiğini açıkladı. Vatandaşların, sokakta kalan evsizler için 112'yi aramaları istendi.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki evsiz vatandaşları uygun tesislerde misafir ettiklerini bildirdi.

Vali Gül, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimiz lütfen dikkat. Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 4 dereceye düştü. Hafta sonu daha da düşmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği olarak bimekan insanlarımızı yılın 365 günü sokakta bırakmıyor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleriyle uygun tesislerde misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gül, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklıklarının düştüğü bugünlerde İstanbullulardan, sokakta kalan insanlarımızı 112'yi arayarak bizlere bildirmeleri hususunda daha da hassas olmalarını rica ediyoruz. Amacımız, hiç kimseyi soğuk kış akşamlarında da açıkta bırakmamak."

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
