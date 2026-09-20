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İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik'te düzenlenen tefsir programına katıldı

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İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik İlçe Müftülüğünce düzenlenen Tefsir Dersi Katılım Belgesi Programı'na katıldı. Gül, Hz. Adem Camisi'nde tefsirin hayattaki yerinin çok anlamlı olduğunu belirterek derslerin tekrarlanması gerektiğini söyledi; katılımcılara belgeleri verildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik İlçe Müftülüğünce düzenlenen "Tefsir Dersi Katılım Belgesi Programı"na katıldı.

Vali Gül, sabah namazının ardından Hz. Adem Camisi'nde yapılan programda yaptığı konuşmada, tefsirin hayattaki yerinin çok anlamlı olduğunu anlattı.

Tefsir derslerinin sürekli tekrarlanması gerektiğini belirten Gül, "Kur'an-ı Kerim hayatımızı düzene sokmak için gönderilmiştir ve dolayısıyla tefsir bunun özetidir. Bu nedenle tefsirde hatırlanması, tekrarlanması çok önemli. Allah tekrarını nasip etsin." diye konuştu.

Dersin ardından katılımcılara tefsir katılım belgeleri verilerek hatıra fotoğrafı çekildi.

Programa, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan da katıldı.

Kaynak: AA
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