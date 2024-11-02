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İstanbul Valisi Davut Gül, Kayıp Çocuk Şirin Elmas Hanilçi'nin Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

İstanbul Valisi Davut Gül, Kayıp Çocuk Şirin Elmas Hanilçi'nin Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi
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İstanbul Valisi Davut Gül, 2 gündür kayıp olarak aranan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin mezarlıkta bulunan cesedi üzerine ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Gül, sürecin sosyal hizmetler boyutuyla takip edileceğini belirtti.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, İSTANBUL Valisi Davut Gül, 2 gündür kayıp olarak aranırken cesedi mezarlıkta bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Gül burada baba İbrahim Hanilçi, dede Mahmut Hanilçi ve aile üyelerine taziyelerini iletti. Vali Gül, "Süreci sosyal hizmetler boyutuyla takip edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Gül, Şirin Elmas Hanilçi için dua ettikten sonra taziye evinden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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