Haberler

İstanbul Valisi Davut Gül, Kartal'daki tehlikeli binada inceleme yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, Kartal'daki tehlikeli binada inceleme yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, kolonlarındaki çatlaklar nedeniyle tahliye edilen Kartal'daki 4 katlı bina için incelemede bulundu. Vali, vatandaşlara ekonomik destek vereceklerini ve kentsel dönüşüm sürecinin başlatılacağını açıkladı.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Kartal'da kolonlarındaki çatlaklar nedeniyle tahliye edilip, mühürlenen 4 katlı binada inceleme yaptı. Yetkililerden bilgi alan Vali Gül basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Gül, "Kalıcı olarak süreç devam edeceği için, kiralık ev bulmaları için ekonomik olarak destek vereceğiz ve kiralık evlere çıkacaklar. Ayrıca kentsel dönüşümle ilgili de bizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ileteceğiz. El birliğiyle yapılacak ne varsa yapmaya gayret edeceğiz." dedi.

Kartal, Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta 17 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binanın kolonlarındaki çatlakları fark eden bina sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Bina yetkililer tarafından mühürlenerek tahliye edildi. Sabah saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül, tahliye edilen binanın bulunduğu sokağa gelerek incelemelerde bulundu. Vali Gül'e Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı ile Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de eşlik etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Gül, binada oturanlarla bir süre sohbet edip bina sakinlerinin sıkıntılarını dinledi.

'ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN ZARAR GÖRMEMESİ'

Binadaki incelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Gül, "Dün geceden itibaren bize gelen ihbarla birlikte, AFAD'ın koordinasyonunda, belediyemiz, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte apartmanı tahliye ettik. Apartman 17 dairelik bir apartman. Bu adada 13 farklı apartman var; onların da problemi var. Yaklaşık 150 dairenin bu anlamda daha önce Ağustos ayında başlayan riskli yapı süreci var. Bunların bazıları çıkmış, bazıları çıkacak. Aslında bu ne demek. Bu şu demek ihbar olmasaydı Kasım ayı içerisinde bu apartmanların tahliye edilmesi gerekiyordu. Kalacak yeri olmayanları Kaymakamlığımız koordine etti; misafirhanelere yerleştirdik. Kalıcı olarak süreç devam edeceği için, kiralık ev bulmaları için ekonomik olarak destek vereceğiz ve kiralık evlere çıkacaklar. Sonraki süreçte evlerinin tekrar yapılmasıyla ilgili belediyemizden talep ettikleri emsal artışları var onu belediyemiz çalışacak. Ayrıca kentsel dönüşümle ilgili de bizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ileteceğiz. El birliğiyle yapılacak ne varsa yapmaya gayret edeceğiz. Burada aslolan önemli olan binanın olası bir çökmesine yıkılmasına karşı vatandaşlarımızın herhangi bir zarar görmeden, tırnaklarına taş değmeden bu süreci atlatmamız. Yerinde görmek için geldik. Ben tekrar bütüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJimmy Faruk:

Kripto para piyasası inişli çıkışlı bir piyasa, ancak Limudia'nın platformu ve yöntemleri bunu istikrarlı bir yolculuğa dönüştürmeme yardımcı oldu. Onunla işlem yapmaya başladığımdan beri 367.000 doların üzerinde kazanç elde ettim. Yaklaşımı güvenilir ve etkili. İşlem yapmaya başlamak istiyorsanız, @Mudiatrading adresinden Telegram'dan kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı

Herkes o anı konuşuyor! Maç sonuna damga vuran hareket
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.