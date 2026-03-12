Haberler

İbb Davası Sanığı Ümit Polat'ın İddiaları... İstanbul Valisi Davut Gül: "İbb ve İştiraklerinde Çalışan Bir Akrabam Yok"

İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Davası sanığı Ümit Polat'ın kendisi hakkında öne sürdüğü iddiaları reddetti. Gül, İBB ve iştiraklerinde çalışan akrabası olmadığını vurguladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Davası sanıklarından Ümit Polat'ın bugünkü duruşmadaki kendisine yönelik iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Gül, "İBB ve iştiraklerinde çalışan bir akrabam yok. Akrabam olsa da hiç kimsenin bu şekilde iletişim kurmasına izin vermem" dedi.

İstanbul Valiliğisi Davut Gül, İBB Davası'nın bugünkü duruşmasında sanık Ümit Polat'ın kendisine yönelik iddiaları hakkında yazılı açıklama yaptı. Gül şunları kaydetti:

"Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan ancak tahliye edilmeyen İBB Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat, İstanbul Valisi Davut Gül'ün, Ağaç A.Ş.'de çalışan kuzeninin 19 Mart operasyonundan önce kendisine 'ses çıkarmasın, beklesin, zaten yakında bir şeyler olacak' dediğini söyledi."

İBB ve iştiraklerinde çalışan bir akrabam yok. Akrabam olsa da hiç kimsenin bu şekilde iletişim kurmasına izin vermem. Bu ifadelerde geçtiği gibi hiç kimseyle bu şekilde bir diyalog kurmadım."

