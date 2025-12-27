Vali Gül, Esenyurt'taki kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alan Vali Gül, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini de iletti." ifadeleri kullanıldı.

Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın eşlik ettiği açıklamada aktarıldı.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, yol kenarındaki alana devrilmişti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yağıştan dolayı boş araziye devrilen midibüsteki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı bildirilmişti.