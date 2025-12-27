Haberler

Vali Gül, Esenyurt'taki kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti

Vali Gül, Esenyurt'taki kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta devrilen servis midibüsünde yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alan Vali Gül, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini de iletti." ifadeleri kullanıldı.

Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın eşlik ettiği açıklamada aktarıldı.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, yol kenarındaki alana devrilmişti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yağıştan dolayı boş araziye devrilen midibüsteki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
Serbest bırakılan Sercan Yaşar'dan 'Mehmet Akif Ersoy' açıklaması

Ersoy'la ilgili söyledikleri çarpıcı: Bu soruşturmaya kadar...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda tutuklu 3 sanık tahliye edildi
Beşiktaş'a 241 gole katkı yapan golcü

Süper Lig devine tam 241 gole katkı yapan yıldız golcü
22 yıllık küslük bitti! Tatlıses ve Asena, İbo Show'da bir araya geldi

22 yıllık küslük bitti! İbo Show'da bir araya geldiler
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Kocasının tahliyesini beklerken yaptıklarıyla gündem oldu

Kocasının tahliyesini beklerken yaptıklarıyla gündem oldu