Haberler

İstanbul Valisi Gül'den yeni yıl mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda İstanbul'un huzur ve güvenini koruma taahhüdünde bulunarak, 2026'nın barış ve güzellikler getirmesini diledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Valiliğin NSosyal hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Şehirlerin sultanı İstanbulumuzda, yeni bir yıla hep birlikte kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihin her döneminde olduğu gibi yeni yılda da Türkiye'nin ve dünyanın parlayan yıldızı olmaya devam edecek kadim şehrimizde huzur ve güvenin korunması en temel vazifemizdir. Bu anlayışla 2026'yı esenlik ve coşkuyla karşılayabilmek için bütün birimlerimizle görevimizin başındayız. Bu düşüncelerle, hizmet etmekten büyük onur duyduğum İstanbullu hemşehrilerimin ve aziz milletimizin her bir ferdinin yeni yılını kutluyorum. 2026 yılının İstanbulumuzda, aziz vatanımızda ve dünyada barış, huzur ve güzelliklerin artmasına, kardeşliğimizin pekişmesine, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim

Dünya devini batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor