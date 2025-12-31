İstanbul Valisi Gül'den yeni yıl mesajı Açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Valiliğin NSosyal hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Şehirlerin sultanı İstanbulumuzda, yeni bir yıla hep birlikte kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihin her döneminde olduğu gibi yeni yılda da Türkiye'nin ve dünyanın parlayan yıldızı olmaya devam edecek kadim şehrimizde huzur ve güvenin korunması en temel vazifemizdir. Bu anlayışla 2026'yı esenlik ve coşkuyla karşılayabilmek için bütün birimlerimizle görevimizin başındayız. Bu düşüncelerle, hizmet etmekten büyük onur duyduğum İstanbullu hemşehrilerimin ve aziz milletimizin her bir ferdinin yeni yılını kutluyorum. 2026 yılının İstanbulumuzda, aziz vatanımızda ve dünyada barış, huzur ve güzelliklerin artmasına, kardeşliğimizin pekişmesine, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum."