İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini İnceledi

İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Gül, sokak hayvanlarının rehabilite edilerek sorunun çözülmesi amacıyla yapılan çalışmalara destek verdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde incelemede bulundu.

İstanbul Valiliğince eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre Vali Gül, son bir yılda 13 bin köpeğin tedavi edildiği, 3 bin 740 köpeğin ise kısırlaştırıldığı Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini gezdi.

Gül'ün "Temel amacımız, sokak hayvanlarımızı rehabilite ederek bu sorunu çözmek" ifadelerine yer verilen paylaşımda söz konusu ziyaretle ilgili fotoğraflara da yer verildi.

Paylaşımın devamında, Vali Davut Gül'ün ilçedeki diğer ziyaretleriyle ilgili de bilgi verildi.

Beykoz'daki Serbostani Mustafa Ağa Camisi'ni de gezen Gül, Riva Özel İdare Lojmanları ve Riva Deresi ile Kılıçlı Mahallesi'ndeki eski askeri bölgede incelemelerde bulundu.

İlçedeki 15 Temmuz Gazisi Mustafa Uygun ve ailesini de ziyaret eden Gül, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü, Riva ve Paşabahçe polis merkezine de geçerek personelle bir araya geldi.

Gül, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Belediye Başkanı Murat Aydın'ı da ziyaret ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.