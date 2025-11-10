İstanbul Valisi Davut Gül, Atatürk'ün Odasını Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 87 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti.

Vali Gül'ün sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odaya ziyaretine, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel de yer aldı.

Ziyarette, Gül ve beraberindekiler Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu, Türk bayrağı serili yatağının üzerine çiçek bıraktı.