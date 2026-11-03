Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Valiliğinden sağanak uyarısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA
Bu haber 195 sitede yayınlandı.
Avukatlık ücretlerine yeni tarife! Bir saatlik danışma 5 bin 500 TL

Avukatlık ücretleri güncellendi! Soru sormak bile cep yakıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yayında 'Rahmet okumayan' Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu

Yayında "Rahmet okumayan" sunucu sessizliğini bozdu
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis

Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
8 yıl sonra Seul'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi

8 yıl sonra görkemli karşılama! Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
Kolombiya'da 20 yıl ağrıları ciddiye alınmayan 26 yaşındaki Melisa'nın ötenazi başvurusu reddedildi: Ölmek istemiyorum, ağrının bitmesini istiyorum

20 yıl ağrısına kimse inanmadı! 26 yaşında ötenazi için başvurdu
Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?

Futbol şöleni bizi bekliyor! Hangi maç hangi kanalda?

Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı

Borsa İstanbul'da deprem! Üst düzey isim rüşvetten tutuklandı
Eğlence devi Disney'de işten çıkarma alarmı! Binlerce kişi tehlikede

Eğlence devinde işten çıkarma alarmı! Binlerce kişi tehlikede