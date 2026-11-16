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İstanbul Valiliği yarın kentte yerel kuvvetli sağanak için uyarıda bulundu

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İstanbul Valiliği, yarın ilk saatlerden itibaren kentte görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağını bildirerek vatandaşları uyardı. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul Valiliği, yarın kentte sağanağın etkili olacağını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte yarın ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA
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