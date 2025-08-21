İstanbul Valiliği, SMA ve DMD için Sesli Stantları Kaldırdı

İstanbul Valiliği, Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalarının tedavi giderleri için güvenlik zafiyeti oluşturabileceği düşünülen yerlerde sesli yardım toplama stantlarını kaldırma kararı aldı.

İstanbul Valiliği, Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığının tedavi giderlerinin karşılanması için güvenlik zafiyeti olabilecek yerlerde kurulan sesli stantların kaldırılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir.

SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, yürütülen yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak, metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde,

Toplu taşıma durak ve istasyonlarında, sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlarda, yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerlerde, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde tüm stantlar kaldırılarak yeniden kurulmasına izin verilmeyecektir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

