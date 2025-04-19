İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar nedeniyle, metro hattının bazı durakları saat 15.00'ten sonra kapatılacak.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır."

CHP'DEN FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Öte yandan; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dün yaptığı açıklamada, Filistin'e destek kapsamında bugün saat 19.00'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu. İl Başkanlığı, yapılacak eylemi gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması talebiyle İstanbul Valiliği'ne bildirdi. Bu bildirimin ardından, eylemin ilgili güzergahta yapılmasının uygun olmadığının İstanbul Valiliği'nce CHP'ye iletildiği öğrenildi.

Valiliğin sözlü uyarısına rağmen CHP'nin etkinliği düzenleyeceği kaydedildi.

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