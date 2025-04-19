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İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak
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İstanbul Valiliği, saat 15.00'ten itibaren Taksim, Şişhane metro istasyonu ve F1 fünikülerini ikinci bir duyuruya kadar kapattı.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar nedeniyle, metro hattının bazı durakları saat 15.00'ten sonra kapatılacak.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır."

CHP'DEN FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Öte yandan; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dün yaptığı açıklamada, Filistin'e destek kapsamında bugün saat 19.00'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu. İl Başkanlığı, yapılacak eylemi gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması talebiyle İstanbul Valiliği'ne bildirdi. Bu bildirimin ardından, eylemin ilgili güzergahta yapılmasının uygun olmadığının İstanbul Valiliği'nce CHP'ye iletildiği öğrenildi.

Valiliğin sözlü uyarısına rağmen CHP'nin etkinliği düzenleyeceği kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Adı konulmamış OHAL yaşıyoruz. AKPKK

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Ekrem baskan içeriden çıkana kadar ne kadar hizmet yaptıysa hepsi durdurulsun hak etmiyor bu insanlar

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Sorun nedir

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