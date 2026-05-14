Pendik'te bir okulda hazırlandığı iddia edilen kitap okuma listesine ilişkin idari soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği, Pendik'teki bir okulda hazırlanan kitap okuma listesi hakkında soruşturma başlatıldığını ve okul müdürünün açığa alındığını duyurdu. Müdür, imzasının taklit edildiğini öne sürdü.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan kitap okuma listelerinde, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen kitaplar bulunmamaktadır. Konuyla ilgili görüşülen okul müdürü, söz konusu kitap okuma listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini, kendisinin de bu listeden sonradan haberdar olduğunu beyan etmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü açığa alınmıştır."

Kaynak: AA / İrem Demir
