İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde, 26-27 Aralık tarihlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL Valiliği, kentin yüksek kesimlerinde cuma ve cumartesi günleri için kar yağışı uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan raporun ardından kentin yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısında bulundu. Valiliğin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbul'da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. İstanbul'un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

