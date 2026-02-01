İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği, yarın şehri etkileyecek kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklediğini duyurdu. Ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 02 Şubat Pazartesi günü (Yarın), bölgemizde beklenen rüzgarın kuzeyli yönlerden; kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel