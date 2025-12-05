Haberler

İstanbul Valiliği'nden Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğu iddialarına açıklama

İstanbul Valiliği'nden Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğu iddialarına açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği, Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğuna ilişkin maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Milletimizin, tüm amacı dezenformasyon olan bu tür maksatlı haber, yayın ve paylaşımlara itibar etmemelerini rica ediyor, yasa dışı göçle mücadele çalışmalarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlik, disiplin ve özveriyle devam edeceğini bilmelerini istiyoruz" denildi.

  • İstanbul Valiliği, Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğuna ilişkin iddiaların maksatlı olduğunu belirtti.
  • İstanbul'da düzensiz göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği ve önemli aşama kat edildiği açıklandı.
  • Yabancı düşmanlığına yol açabilecek sonuçlardan kaçınmak için azami gayret gösterildiği vurgulandı.

İstanbul Valiliği, Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğuna ilişkin maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini bildirdi. Valilik'ten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğuna ilişkin maksatlı haber ve paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

İstanbul'da düzensiz göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların takdirle takip ettiği ve son teknolojinin kullanıldığı çalışmaların, dünyada kaçak göçle insani mücadele alanında örnek olma niteliği taşıdığı ifade edildi.

"YABANCI DÜŞMANLIĞINA YOL AÇABİLECEK SONUÇLARA SEBEBİYET VERİLMEMESİ İÇİN AZAMİ GAYRET GÖSTERİLMEKTEDİR"

Bu çalışmalar sonucunda, İstanbul'daki kaçak göçle mücadele sorununun çözümü yolunda önemli aşama kat edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Büyük özveriyle yürütülen çalışmalarda özellikle, kaçak göçle mücadele adı altında, yasal çerçevede ülkemizde bulunan yabancı misafirlerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması, çalışmalar sonucu yapılan uygulamalarda, yabancı düşmanlığına yol açabilecek sonuçlara sebebiyet verilmemesi, yasa dışı ülkemizde kaldığı tespit edilen şahısların, insani şartlarda ülkelerine gönderilmesinin sağlanması hususlarında azami gayret gösterilmektedir."

"ÇALIŞMALARIMIZ AYNI TİTİZLİK, DİSİPLİN VE ÖZVERİYLE DEVAM EDECEK"

Açıklamada, "Milletimizin, tüm amacı dezenformasyon olan bu tür maksatlı haber, yayın ve paylaşımlara itibar etmemelerini rica ediyor, yasa dışı göçle mücadele çalışmalarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlik, disiplin ve özveriyle devam edeceğini bilmelerini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu

Dünya Kupası'na katılmamız halinde gruptaki rakiplerimiz belli oldu
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıŞahin:

bizde düzensiz göçmen olmaz hepsi düzenli gerci arizali olanlari gonderdiler biraz sakinledi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Mandal:

İyi de haberlere gerek yok ki , Fatih'e giderseniz kendi gözümüzle görürsünüz... Valilik bence durumu kurtarmak için böyle bir açıklama yapmış diye düşünüyorum... Fatih'in her yeri Arap tabela dolu ve nereye gidersek gidelim hep Arapça konuşan kişileri görüyoruz.. Ben müdahale edildiğini düşünmüyorum.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump, FIFA'dan Barış Ödülü aldı

Trump muradına erdi; artık O'nun da barış ödülü var
İki kardeşi yaralayan pitbullun sahibinden pişkin savunma

İki kardeşi yaralayan pitbullun sahibinden pişkin savunma
Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi

Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Donald Trump, FIFA'dan Barış Ödülü aldı

Trump muradına erdi; artık O'nun da barış ödülü var
İki kardeşi yaralayan pitbullun sahibinden pişkin savunma

İki kardeşi yaralayan pitbullun sahibinden pişkin savunma
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
Ortaokulda gizemli koku! Özel kıyafetlerle denetlendi, kaynağı belirlenemedi

Ortaokulda panik! Özel kıyafetlerle denetlendi, kaynağı belirlenemedi
Senegalli gol makinesi Süper Lig'e geliyor

Senegalli gol makinesi Süper Lig'e geliyor
Gözaltına alınan ünlü sunuculardan ilk görüntü

Gözaltına alınan ünlü sunuculardan ilk görüntü
Talep kabul edildi, Rojin'in telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gidiyor

Rojin'in ölümünde sır perdesini aralayacak talep kabul edildi
Mezarlıkta esrarengiz taş! Nerden geldiği bilinmiyor, rivayetler tüyler ürpertiyor

Esrarengiz taş! Nasıl geldiği bilinmiyor, rivayetler tüyler ürpertiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.