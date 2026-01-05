Vali Gül: Kitap fuarını 39 ilçemizde hemşerilerimizle buluşturacağız

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, -KÜÇÜKÇEKMECE'de gerçekleştirilen İstanbul Valiliği Kitap Fuarı'nda konuşan Vali Gül, "Ben Okuyorum İstanbul Okuyor kitap okuma projemizde iki senede 6,5 milyon olan kitap sayımızı yüzde 100 artırma hedefimiz var. Kitabın olması kıymetli, kitabın okunması daha kıymetli. Daha önemlisi de yazarlarla okurların buluşması. Küçükçekmece'mizde başladık, 39 ilçemizde kitap fuarını inşallah hemşerilerimizle buluşturacağız" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından yürütülen 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' projesi kapsamında yer alan 'İstanbul Valiliği Kitap Fuarı' Küçükçekmece'de açıldı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti 28'inci dönem İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. 120'den fazla yayınevi ile 20'den fazla söyleşi ve yazarın okurlarla buluşacağı fuar, 05-11 Ocak tarihleri arasında Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı'nda kitapseverlerle olacak.

'KİTABIN OLMASI KIYMETLİ, KİTABIN OKUNMASI DAHA KIYMETLİ'

Fuarda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bazen kendi aramızda konuştuğumuzda 'İşte çocuklar şu alışkanlıkları olmasa ya da şu şu alışkanlıkları olsa' diye konuşuyoruz. Elimizde sihirli değnek yok. Çocuğa bir şey vermek gerekiyor. Kamu olarak, veliler olarak, arkadaşları olarak, sivil toplum kuruluşları olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Bugün de 'Ben Okuyorum İstanbul Okuyor' kitap okuma projemizde iki senede 6,5 milyon olan kitap sayımızı yüzde 100 artırma hedefimiz var, 5 milyonunu temin ettik, kalan 1,5 milyon kitabı bu sene içerisinde temin edeceğiz. Özetle kitap sayımız yüzde 100'e çıkmış olacak. Bu yeterli mi? Elbette yeterli değil. Kitabın olması kıymetli, kitabın okunması daha kıymetli" diye konuştu.

'VELİLERİMİZİN HER AKŞAM KİTAP OKUMASINI TELKİN EDİYORUZ'

Vali Gül, "İşte burada öğretmenlerimizle birlikte velilerimizin her akşam kitap okumasını telkin ediyoruz, tavsiye ediyoruz ve bunu istiyoruz. Veli kitap okuduğunda, yarım saat televizyonu kapattığında, yarım saat cep telefonundan uzak durduğunda inanıyorum ki öğrencilerimize en iyi örneği sağlamış olacak. Kitapları temin ettik, velilerin okumasını tavsiye ettik, daha önemlisi yazarlarla öğrencilerin buluşması, yazarlarla okurların buluşması. Küçükçekmece'mizde başladık, 39 ilçemizde kitap fuarını inşallah hemşerilerimizle buluşturacağız. Amacımız yayınevleriyle öğrencileri buluşturmak, öğrencilerimizin kitap kokulu koridorlarda, stantlarda gezmesini sağlamak, öğretmenle, öğrenciyle, şehirle, ilçeyle kitap gündemini bir hafta on gün konuşmak. İnanıyorum ki bu fuarın sonucunda az ya da çok çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, hemşerilerimizin kitapla olan bağı daha da gelişmiş olacak" ifadelerini kullandı.