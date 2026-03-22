İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta saat 12.00 sıralarında Ramazan Bayramı'nın son günü korkunç bir facia yaşandı.

2 BİNA ÇÖKTÜ

İddiaya göre doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 YARALI VAR

İstanbul Valiliği, Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde iki binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 11 kişinin göçükten kurtarıldığını duyururken; 1 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada "Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonrasında 2 binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 11 vatandaşımız enkazın altından çıkarılmıştır. Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, biri ağır toplam 10 vatandaşımız ise yaralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için fedakârca görev yapan arama kurtarma ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA