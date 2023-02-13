Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Valiliği depremzedelere "Afetzede Kartı" verildiği iddialarını yalanladı

Güncel Haberler

İstanbul Valiliği depremzedelere 'Afetzede Kartı' verildiği iddialarını yalanladı

İstanbul Valiliği, kente gelen depremzede vatandaşlara valilik ve kaymakamlıklardan "afetzede kartı" verildiği yönündeki iddia ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliği depremzedelere "Afetzede Kartı" verildiği iddialarını yalanladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'a gelen afetzede vatandaşlarımıza Valilik ve kaymakamlıklarımızdan 'afetzede kartı' verildiği yönündeki iddia ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AFAD Başkanlığımızca yapılan açıklamalarda da belirtildiği gibi; afetzedelerimizin gıda, giyim, barınma ve benzeri ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin başvuruları sırasında, herhangi bir kart veya belge talep edilmesi söz konusu değildir. Bütün kurum ve kuruluşlarımıza yapılacak başvurularda, T.C. kimlik numarasının bildirilmesi yeterlidir."

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title