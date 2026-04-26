İstanbul Valiliği: Çatalca ve Beykoz'daki Yangınlar Kontrol Altına Alındı

(İSTANBUL ) İstanbul Valiliği, Çatalca ve Beykoz'da ormanlık alanlarda çıkan yangınların havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındığını açıkladı. Yangınlarda 3,5 hektar ormanlık ve makilik ağaçlandırma sahası zarar gördü.

Yangınlarlara ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"26.04.2026 günü Çatalca ve Beykoz ilçelerinde orman yangını çıkmıştır. Yangınlara ilgili birimlerimiz ivedilikle müdahale etmiştir. Bu kapsamda; Çatalca İlçesi İhsaniye Mahallesi ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıkmıştır. Yangına 4 arazöz ve 30 personelle müdahale edilmiştir. Yangın saat 16.40 itibariyle kontrol altına alınmış olup yangından 0.5 hektar ormanlık alan zarar görmüştür."

Beykoz'daki yangın

Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi ormanlık alanda saat 15.50 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen çıkan yangına ise 3 söndürme helikopteri, 17 arazöz ve 80 personel ile müdahale edilmiştir. Yangın saat 18.30 itibariyle kontrol altına alınmış olup yangından 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür"

