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İstanbul Valiliği, Ataşehir ve Eyüpsultan meclislerinin 10 Ekim'de toplanmasını onayladı

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İstanbul Valiliği, tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Murat Güneş ve Mithat Bülent Özmen'in yerine başkan vekili seçmek için Ataşehir ve Eyüpsultan meclislerinin 10 Ekim'de toplanmasını uygun gördü. Ataşehir'de saat 10.00'da, Eyüpsultan'da saat 14.00'te toplanılacak.

İstanbul Valiliği, tutuklanmalarının ardından görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yerine belediye başkan vekili seçilmesi için iki belediye meclisinin 10 Ekim'de toplanmasının uygun görüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Ekim tarihli kararıyla tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Ekim tarihli kararıyla tutuklandığı kaydedildi.

Güneş ve Özmen'in İçişleri Bakanlığının 6 Ekim 2026 tarihli "Olur"u ile görevden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Ataşehir İlçe Belediye Meclisinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 10 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da, Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisinin ise aynı gün saat 14.00'te toplanmasının Valilikçe uygun görüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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