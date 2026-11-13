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İstanbul Valiliği, 14 Kasım Cumartesi öğleden itibaren kuvvetli sağanağa karşı uyardı

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İstanbul Valiliği, 14 Kasım Cumartesi öğleden itibaren kuvvetli sağanağa karşı uyardı
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İstanbul Valiliği, 14 Kasım Cumartesi öğle saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı. Yağışların pazar sabahına kadar süreceği belirtilirken, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, 14 Kasım Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yağışların pazar günü sabah saatlerine kadar sürmesi beklenirken ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

İstanbul Valiliği, hafta sonu kentte etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayandırılan açıklamada, yağışların özellikle cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesinin beklendiği bildirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLARIN PAZAR SABAHINA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Kuvvetli yağışların 15 Kasım Pazar günü sabahın ilk saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor. Yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

İstanbul Valiliği, kuvvetli yağış nedeniyle özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini hatırlatarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: ANKA
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