İstanbul Vakfı'ndan Yılbaşı Öncesi Dayanışma Buluşması... Müze Gazhane'de Yeni Yıl Alışveriş Şenliği Başladı

Güncelleme:
İstanbul Vakfı, yılbaşı öncesi düzenlediği Yeni Yıl Alışveriş Şenliği'nde İSMEK katılımcılarının el emeği ürünlerini İstanbullularla buluşturdu. Etkinlikte elde edilen gelir, eğitim ve eşitlik alanlarındaki toplumsal fayda çalışmalarına aktarılacak.

(İSTANBUL) - İstanbul Vakfı, yılbaşı öncesi dayanışmayı büyüten özel bir etkinliğe imza attı. Enstitü İstanbul İSMEK katılımcılarının vakfa bağışladığı yaklaşık 2 bin el emeği ürün, Müze Gazhane'de düzenlenen Yeni Yıl Alışveriş Şenliği ile İstanbullularla buluştu. Şenlik, 24-30 Aralık günleri arasında ziyaret edilebilecek.

Farklı malzemelerle üretilmiş tasarımlar, ev yaşamına uygun objeler ve özel hediye seçeneklerinden oluşan geniş ürün seçkisi, şenliğin ana odağını oluşturuyor. Ürün satışından elde edilecek gelirin tamamı, İstanbul Vakfı'nın özellikle eğitim ve eşitlik alanlarındaki toplumsal fayda çalışmalarına aktarılacak.

Her gün 12.00-20.00 saatleri arasında açık olan etkinlik, el emeğinin görünürlüğünü artırmayı ve kadın üreticilerin desteklenmesini amaçlıyor. İstanbul Vakfı, şenliği "paylaşmayı büyüten, birlikte güçlenmeyi önceleyen" bir dayanışma alanı olarak konumlandırırken, etkinlik tüm ziyaretçilere açık şekilde gerçekleştiriliyor.

