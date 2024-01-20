Üye Girişi
Haberler

İstanbul Üsküdar'da Katlı Otoparkta Yangın Çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Çengelköy'de Şenol Güneş Parkı'nın altındaki katlı otoparkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın oluştuğu otoparktaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Üsküdar katlı otoparkta çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Çengelköy'de Şenol Güneş Parkı'nın altındaki katlı otoparkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu otoparktaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Çengelköy Üsküdar İtfaiye Güneş Olay İtfaiye İstanbul Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title