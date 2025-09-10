İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Koreli Öğrencilere Özel İnternet Sitesi Yayınladı

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC), uluslararası öğrencilere yönelik dijital erişilebilirliği artırmak ve Güney Koreli öğrenci adaylarına üniversite hakkında doğrudan bilgi sunmak amacıyla Korece özel internet sitesini yayına aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "korean.iuc.edu.tr" web sayfası, İÜC'ye başvurmayı planlayan Koreli öğrenciler için bölümler, akademik programlar, kampüs yaşamı, burs imkanları ve öğrenci destek hizmetleri gibi birçok konuda kapsamlı içerikler sunuyor. Sayfa, Koreli aday öğrencilerin İÜC'de üniversite eğitimine ilişkin bilgilere daha kolay ulaşmasını hedefliyor.

İÜC'ye başvurularda, TR-YÖS, SAT, ACT, GAOKAO, Rusya Merkezi Devlet Sınavı (EGE), Abitur, French Baccalaureate, Austrian Matura, International Baccalaureate (IB) ve GCE-AL gibi pek çok uluslararası sınav kabul ediliyor.

Güney Kore'de uygulanan ve üniversiteye girişte temel belirleyici sınav olan College Scholastic Ability Test (CSAT) de Üniversite Senatosu tarafından alınan kararla üniversite başvurularında kabul edilen sınavlar arasına dahil edildi. Bu kararla Koreli öğrencilerin İÜC'ye başvururken karşılaşabilecekleri karmaşık süreçlerin azaltılması ve uluslararası öğrenciler için erişilebilirliğin artırılması amaçlandı.

İÜC'nin Güney Kore ile akademik ilişkileri, son yıllarda ivme kazanarak çok boyutlu işbirliklerine dönüştü. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın kısa süre önce gerçekleştirdiği Güney Kore ziyareti kapsamında Güney Kore üniversiteleri ikili işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak araştırma projeleri ve akademik işbirliklerini kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Aydın, halihazırda üniversitede lisans düzeyinde eğitim gören 6 Koreli öğrenci bulunduğunu bildirdi.

Güney Kore ile Türkiye arasında tarihten gelen derin ve samimi bağlar olduğunu, dil yapıları arasındaki benzerlikler ve iki kültür arasındaki yakınlığın Koreli öğrencilerin Türkiye'ye hızlı uyum sağlamasına katkı sunduğunu ifade eden Aydın, Türk Hava Yolları ile Kore Hava Yollarının İstanbul'dan Seul'e düzenli direkt seferler gerçekleştirmesinin öğrenci hareketliliğini daha da kolaylaştırdığını belirtti.

Aydın, "İki ülke arasındaki tarihi dostluğu önemsiyor, milletler arası işbirliğini akademik düzeyde daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Özellikle üniversiteler arasında kurduğumuz ikili ilişkiler hem bilimsel ilerleme hem de karşılıklı kültürel anlayış açısından çok kıymetli. Koreli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesini destekleyecek her türlü adımı atmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.