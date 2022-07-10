İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, "Ekrem İmamoğlu nerede?" sorusu Twitter'da gündeme oturdu - Haberler

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İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, "Ekrem İmamoğlu nerede?" sorusu Twitter'da gündeme oturdu

Haberler.com - Güncel
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Dünden beri İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt, Beykoz ve Silivri başta olmak üzere bazı ilçelerde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması ise dikkat çekti. Bazı kullanıcılar İBB Başkanı'nın tatilde olduğunu öne sürerken, "Ekrem İmamoğlu nerede?" sorusu Twitter'da kısa sürede gündem oldu.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış sonrası birçok ilçede evler, iş yerleri ve yollar sular altında kaldı. En çok hasarın görüldüğü Esenyurt'ta İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi incelemelerde bulunup açıklama yaparken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahada gözükmemesi merak konusu oldu.

Geçtiğimiz kış İstanbul'un kar yağışına teslim olduğu akşam İngiliz Büyükelçi ile balıkçıya giden, 2019 yılında İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçenin sel sularının altında kaldığı gün Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıkan İmamoğlu bu konularla tepkilerin odağında yer almıştı.

MUĞLA'DA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bugünse sosyal medyada çok sayıda İstanbullu, İmamoğlu'ndan dün akşamdan beri herhangi bir açıklama gelmemesine tepki gösterdi. Kimi kullanıcılar İmamoğlu'nun Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatilde olduğunu ileri sürdü.

"İMAMOĞLU NEREDE?" SORUSU TT OLDU

Kısa sürede İBB Başkanı hakkında binlerce tweet atılırken, "Ekrem İmamoğlu nerede?" sorusu Twitter'da gündemin ilk sıralarına oturdu.

O paylaşımlardan bazıları:

İstanbul'un sağanak yağışa teslim oldu, 'Ekrem İmamoğlu nerede?' sorusu sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'un sağanak yağışa teslim oldu, 'Ekrem İmamoğlu nerede?' sorusu sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'un sağanak yağışa teslim oldu, 'Ekrem İmamoğlu nerede?' sorusu sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'un sağanak yağışa teslim oldu, 'Ekrem İmamoğlu nerede?' sorusu sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'un sağanak yağışa teslim oldu, 'Ekrem İmamoğlu nerede?' sorusu sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'un sağanak yağışa teslim oldu, 'Ekrem İmamoğlu nerede?' sorusu sosyal medyada gündem oldu

Haberler.com - Güncel

Ekrem İmamoğlu İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Hek Tor:

Sel ne zaman geleceğini önceden İmamoğlu''na bildirseydi O da görevinin başında olurdu mutlaka... Hem bu arada, o sel geleceğim diye önceden içişleri bakanlığından izin almış mıydı ki?

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Hek Tor:

Seller Karadeniz''i yuttu bitirdi... O belediye başkanları neredeydiler? İşinize gelince doğal afet, Allah''ın takdiri; işinize gelince başarısız belediye başkanı... Tüüüü sizin ikiyüzlülüğünüze.

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bekir yapici:

9 gün resmi bayram tatiline imamoglumu karar verdi bütün resmi daireler kapali degilmi? ayrica tatil boyunca yerine vekalet eden sorumlu kisiler birakmistir bütün tatil boyunca koltugunda oturdugunu farz edelim sele karsi yapacagi bir sey varmi istanbulu 25 sene yönetenler alt yapiya bir sey yapmamis 18 milyonluk sehirde imamoglunun elinde sihirli deynekmi var.

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