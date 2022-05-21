İstanbul'un Marmara'ya Kıyısı Bulunan 17 İlçesine 100 Tsunami Tabelası Konulacak - Haberler

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İstanbul'un Marmara'ya Kıyısı Bulunan 17 İlçesine 100 Tsunami Tabelası Konulacak

ANKA - Oktay Yıldırım - Güncel
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İstanbul'un Marmara'ya Kıyısı Bulunan 17 İlçesine 100 Tsunami Tabelası Konulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, beklenen büyük deprem ile oluşabilecek tsunamiye karşı hazırladığı Eylem Planı'nı uygulamaya başladı. Buna göre, İstanbul'un Marmara'ya kıyısı bulunan 17 ilçesine toplam 100 tsunami tabelası yerleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, beklenen büyük deprem ile oluşabilecek tsunamiye karşı hazırladığı Eylem Planı'nı uygulamaya başladı. Buna göre, İstanbul'un Marmara'ya kıyısı bulunan 17 ilçesine toplam 100 tsunami tabelası yerleştirilecek.

İBB, beklenen büyük İstanbul depreminin olası sonuçlarından biri olan tsunamiye karşı hazırlıklara başladı. Bu kapsamda öncelikle Ulaştırma Koordinasyonr Merkezi'nde (UKOME) alınan karar doğrultusunda, İstanbul'un Marmara'ya kıyısı bulunan 17 ilçesine tsunamiye karşı bilgi panoları yerleştirilmeye başlandı.

"Tsunami Eylem Planı" adı verilen çalışmayla, olası bir tsunaminin yaratacağı kayıpları en aza indirmek, Marmara kıyılarında yer alan önemli kritik yapıların tsunamiden etkilenmemesi ya da en az etkilenmesi için alınması gereken önlemlerin tespiti hedefleniyor. Çalışma, aynı zamanda gerekli aşamaları tanımlamak ve afete hazırlık konusunda ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek amacı ile hayata geçiriliyor.

UKOME KARARIYLA YAPILIYOR

İBB, pilot olarak başlattığı tsunami bilgilendirme ve kaçış yönüne göstermeye yönelik hazırlanan tabela uygulamasını tsunamiden etkilenmesi muhtemel ilçelere yaygınlaştırılmasını kararlaştırdı. Bu kapsamda Büyükçekmece ilçesi pilot uygulama alanı olarak belirlendi. İlçeye ait tsunami tahliye yolları, bu yollara yönlendiren işaret tabelaları ve bilgilendirme panolarının yapılması için Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne yapılan talep UKOME kararı ile uygun bulundu. Bu çalışmalar doğrultusunda belirlenen tahliye yollarına yayaların yönlendirilmesi ve güvenli bölgeye erişildiğini gösteren tabelalar konuldu.

BÜYÜKÇEKMECE VE YENİKAPI RİSK ALTINDA

İlçelere göre Adalar 9, Avcılar 7, Bakırköy 6, Beşiktaş 6, Beylikdüzü 5, Beyoğlu 5, Fatih 5, Kadıköy 7, Kartal 5, Küçükçekmece 6, Maltepe 5, Pendik 6, Silivri 12, Tuzla 6, Üsküdar 7, Zeytinburnu 3 olmak üzere toplamda 100 bilgi panosu ile bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. İlçe bazlı en yüksek su basma analizine göre ise Büyükçekmece'nin ve Yenikapı'nın risk altında olduğu belirlendi.

Tsunami tahliye yolu yönlendirici levha görselleri Büyükçekmece'de tamamlanırken, 16 ilçe için süreç devam ediyor.

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ANKA / Oktay Yıldırım - Güncel

İstanbul, Hisarcık, Marmara, Tsunami, Güncel, Haberler

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